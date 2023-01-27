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Коммерсантъ FM
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В Брянской области под стражу заключили обвиняемого в диверсии на железной дороге

Советский райсуд Брянска сегодня, 27 января, заключил под стражу 25-летнего жителя города Суража, обвиняемого в диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Как рассказали в суде, такое решение было принято при рассмотрении ходатайства управления ФСБ по Брянской области.

Имя обвиняемого в суде не раскрыли. Под стражу он заключен на месяц и 26 суток.

Следствие считает, что в начале недели молодой человек в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации совершил поджог релейного шкафа на железнодорожном переезде в Суражском районе. Это привело к разрушению объекта транспортной инфраструктуры. Решение о заключении мужчины под стражу в законную силу не вступило.

За время проведения специальной военной операции в приграничных регионах было совершено несколько диверсий. Так, например, в Белгородской области в апреле прошлого года два молодых человека попытались взорвать участок железной дороги в районе поселка Томаровка Яковлевского района. В Курской области в августе за две недели были трижды подорваны опоры линий электропередачи.

Сергей Толмачев, Воронеж

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