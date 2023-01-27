В Ростовской области планируют ввести новые меры поддержки мобилизованных

Депутаты Ростовской области планируют ввести три новых меры поддержки для мобилизованных и их семей. Об этом сообщает управление по информационной политике регионального заксобрания.

Как указано в сообщении, депутаты намерены принять нормы, которые позволят назначать семьям мобилизованных пособия (адресную социальную помощь), не учитывая доходов самого мобилизованного. Кроме того, если заявителя на оказание адресной помощи самого мобилизуют, это будет признано уважительной причиной для изменения социального контракта.

Также готовится проект поправок к региональному закону, который позволит компенсировать расходы на газификацию жилья мобилизованных и контрактников, участвующих в специальной военной операции, а также членов их семей.

Сейчас в Ростовской области действует 23 меры поддержки военнослужащих — участников СВО и членов их семей.

Кристина Федичкина