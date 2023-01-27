Более 5 тысяч домашних животных без сопровождения владельцев перевезли уральские поезда в 2022 году

В 2022 году 5,3 тыс. домашних животных (+12% к 2021 году) перевезено без сопровождения владельцев поездами формирования Уральского филиала АО «ФПК», сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД).

Чаще всего на поездах ехали собаки, кошки и кролики. Среди редких пассажиров — шиншиллы, черепахи и аксолотли (личинки земноводных). Кроме того, впервые была перевезена обезьяна — из Нижнего Тагила в Москву.

Уральский филиал АО «ФПК» обслуживает полигоны Свердловской и Южно-Уральской железных дорог. Перевозка животных в багажных купе без сопровождения владельцев осуществляется с 2018 года. Для этого надо оформить документы в специализированных багажных кассах. С момента появления услуги уральскими поездами перевезено 15,7 тыс. животных.

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Алексей Буров