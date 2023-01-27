В Ростове квартиры в новостройках в 2022 году подорожали на 19,3%

Средняя стоимость квадратного метра в ростовских новостройках к концу 2022 года выросла до 116 тыс. руб., что на 19,3% больше показателя начала года. Об этом сообщает сайт DomostroyDon.ru, анализирующий рынок недвижимости в регионе.

Как сказано в обзоре сайта, существенный скачок цены за квадратный метр в новостройке был зафиксирован в марте. «Чтобы подстраховаться в неопределенной ситуации, девелоперы завысили цены на квартиры, заложив в нее возможные риски: от удорожания стоимости стройматериалов до затрат на логистику и т. д.»,— поясняется в тексте. В итоге средняя стоимость квадратного метра в Ростове-на-Дону выросла с начала года почти на 18, 8 тыс. руб.

При этом спрос на квартиры уменьшился, так, в апреле количество сделок сократилось в 3,3 раза по сравнению с показателем 2021 года. Под конец года спрос на недвижимость начал выравниваться, однако в целом в 2022 году было зарегистрировано 15 тыс. договоров долевого участия, что примерно на 40% меньше, чем было в 2021 году (25 тыс.).

Кристина Федичкина