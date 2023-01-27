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обновлено 16:55

29 января в Удмуртии похолодает до -10°С днем и пройдет снег

В Удмуртии в ночь на 28 января пройдет небольшой и умеренный снег, а температурный фон сохранится выше климатических норм. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра региона, столбик термометра окажется на уровне -3..-8°С.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

29 января похолодает до -10..-16°С ночью, днем — -5..-10°С. В ночные часы осадков не предвидится, а во второй половине дня в отдельных районах начнется небольшой снег. 30 января небольшой осадки пройдут повсеместно. Температура воздуха ночью окажется в пределах -7..-12°С, днем — -5..-10°С.

По предварительному прогнозу, к середине следующей недели потеплеет, однако установится ветреная погода.

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