В Татарстане утвердили план мероприятия для развития интернет-торговли

Камбин Татарстана утвердил план мероприятий для развития интернет-торговли в 2023–2025 годах. Распоряжение об этом подписал глава правительства региона Алексей Песошин.

В программу включены развитие инфраструктуры, логистики, регистрацию, сопровождение и консультации субъектов малого и среднего бизнеса, а также по продвижению, популяризации и экспорту татарстанской продукции.

Помимо того, в план вошли обучающие программы для повышения квалификации, курсы для сельхозтоваропроизводителей и фермеров.

Большинство программ будет осуществляться на регулярной основе. Но некоторые из них привязаны к определенным периодам времени.

"Ъ-Казань"