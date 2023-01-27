Виновнице аварии с двумя погибшими в Волгоградской области грозит до семи лет лишения свободы

В Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летней жительницы Среднеахтубинского района, которой вменяется ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, около трех часов дня 10 июля 2022 года обвиняемая за рулем «Киа Рио» ехала по трассе «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба» в направлении Средней Ахтубы. Во время разворота женщина нарушила правила дорожного движения и не пропустила двигавшийся во встречном направлении автомобиль «Мерседес-Бенц». Машины столкнулись, и в результате аварии погибли пассажиры «Киа» 62 и 36, а 10-летний пассажир получил тяжелые травмы.

Вину в инкриминируемом деянии женщина признала в полном объеме.

Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Марина Ковалева