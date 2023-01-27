Директора строительной организации в Удмуртии будут судить за уклонение от уплаты налогов на 15 млн рублей

В Удмуртии перед судом предстанет руководитель коммерческой строительный организации, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в бюджет не поступило свыше 15 млн руб.

Так, по версии следствия, мужчина включил в налоговые декларации по НДС ложные сведения по фиктивным сделкам с 13 организациями, формально вовлеченными в финансово-хозяйственный оборот. В последующим данные декларации направлены в налоговый орган.

На средства и иное имущество организации наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.