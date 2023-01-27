В Прикамье на тринадцать лет осужден водитель, сбивший семью на переходе

Соликамский городской суд вынес приговор в отношении 28-летнего Никиты Шанина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б», ч. 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц, сопряженное с оставлением места происшествия). Об этом сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Как установили следствие и суд, в августе прошлого года, Шанин, управляя автомобилем, сбил троих пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии 47-летняя женщина погибла на месте, а ее 20-летнюю дочь и 53-летнего мужа с тяжелыми травмами доставили в больницу. Девушка скончалась через несколько дней.

Сам виновник аварии с места преступления скрылся. Он бросил автомобиль в гаражном массиве и на такси уехал в Александровск, откуда на попутных машинах за несколько дней добрался до Сочи, где проживал под чужим именем. В итоге он был задержан оперативниками и решением суда отправлен в СИЗО.

Соликамский городской суд назначил Никите Шанину наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, отменил условное осуждение и путем частичного присоединения наказания окончательно приговорил его к 13 годам лишения свободы. Дополнительно он наказан лишением водительских прав на 2 года 10 месяцев.