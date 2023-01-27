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Апелляционная инстанция изменила приговор бывшему главному судебному приставу Волгоградской области

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на обвинительный приговор бывшего руководителя УФССП по региону Владимира Евстигнеева.

Господин Евстигнеев был признан виновны в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки и приговорен к семи годам одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 827050 руб., напоминает объединенная пресс-служба судов области. Его также лишили специального звания «подполковник внутренней службы» и запретили занимать определенные должности в течение пяти лет

Владимир Евстигнеев и его адвокат просили вынести оправдательный приговор. Гособвинитель не согласился с квалификацией действий фигуранта и с размером назначенного наказания и тоже обжаловал решение суда первой инстанции. Он просил отменить приговор и направить уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Волгоградский областной суд изменил приговор, переквалифицировав действия Евстигнеева с ч.1 ст.285 УК РФ на ч.1 ст.286 УК РФ. Окончательное наказание осталось без изменений.

Марина Ковалева

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