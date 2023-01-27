Структуры застройщика СК10 в суде добились права собственности на несколько объектов недвижимости старого аэропорта в Ростове

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск АО «РН-Аэро Ростов-на-Дону» к ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» с требованием о признании права собственности на несколько объектов недвижимого имущества в Ростове на проспекте Шолохова, 213 (информация об этом есть на сайте суда).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В иске речь шла о строениях производственного назначения, в частности, зданиях «Пункт выдачи топлива», «Цех ремонта счетчиков» и «Проходная ВОХР».

В обоснование своего требования АО «РН-Аэро Ростов-на-Дону» заявила суду, что получила право собственности на это имущество в результате сделки об обмене активами с ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», состоявшейся еще в 2006 году. Договор подразумевал передачу пакета акций компании «РН-Аэро» во владение «Аэропорта Ростов-на-Дону», который взамен обязался передать ей объекты недвижимости на Шолохова, 213.

Как указано в материалах суда, в соответствии с договором стороны оформили акт приема-передачи этих объектов новому владельцу, однако право владения «РН-Аэро Ростов-на-Дону» тогда не было зарегистрировано в соответствующих государственных органах. В связи с этим компании пришлось обратиться в арбитражный суд с иском о признании права собственности на недвижимость «в силу приобретательной давности».

По данным «СПАРК-Интерфакс», с января 2022 году владельцем АО «РН-Аэро Ростов-на-Дону» является ООО «Специализированный застройщик СК10-Инвест». Ранее компания была «дочкой» ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», она занималась топливной заправкой воздушных судов.

ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» было оператором так называемого «старого» ростовского аэропорта на ул. Шолохова. Старый аэропорт не работает с конца 2017 года в связи с переносом его авиационной деятельности в новый аэропорт «Платов».

Территория закрывшейся воздушной гавани планируется под жилую застройку. Общая площадь территории, определенной под проект, составляет 368 га. Предельный срок реализации проекта — 31 декабря 2040 года.

Вадим Водолазов