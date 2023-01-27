Татарские активисты требуют самороспуска Госсовета

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Союз татарской молодежи «Азатлык» Фото: Союз татарской молодежи «Азатлык»

Союз татарской молодежи «Азатлык» потребовал от Госсовета Татарстана «принять волевое решение о самороспуске». С таким лозунгом на площадь у театра имени Камала в Казани вышел активист этого движения. «Нынешний созыв Государственного совета отныне не может представлять интересы татарского народа и Республики Татарстан»,— также было написано на его плакате.

Напомним, вчера парламент Татарстана внес изменения в конституцию, согласно которым президент республики через 10 дней будет именоваться главой (раисом). Кроме того, депутаты Госсовета изменили ст. 1 основанного закона, исключив из него упоминания суверенитета и договора о разграничения полномочий. Рустам Минниханов подписал закон в тот же день.

«Мы считаем, что статьи конституции, которые были изменены, в частности ст. 1, не могли быть изменены без референдума и волеизъявления народа. Решение Госсовета незаконное, оно противоречит конституции Татарстана, интересам татарского народа и республики»,— сказал «Ъ» председатель союза «Азатлык» Наиль Набиуллин. В движении призывают после роспуска Госсовета объявить новые выборы депутатов и «вернуть утерянные статьи конституции». «Мы считаем, что то, что произошло вчера, это плевок в лицо татарского народа. Это тяжелое оскорбление. Это продолжение курса на ассимиляцию и уничтожение прав республики»,— считает господин Набиуллин.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"