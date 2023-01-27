УФССП: ярославцы получают фальшивые уведомления об уплате долгов

Жители Ярославской области получают по электронной почте фальшивые уведомления о наличии долгов, якобы отправленные судебными приставами. Об этом рассказали в пресс-службе ярославского управления ФССП.

В рассылке мошенники угрожают принудительным арестом счетов и имущества. Письма содержат ссылки, с помощью которых якобы можно погасить долг.

«С помощью этих ссылок мошенники могут получить доступ к вашим персональным данным и реквизитам банковских карт. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, не открывайте подозрительные файлы и не переходите по ссылкам, указанным в электронном письме»,— предостерегли в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

В УФССП отметили, что ведомство никогда не направляет уведомления и требования об оплате посредством электронной почты или смс-сообщений.

Андрей Иванов