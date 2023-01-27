Учителя в Татарстане уволили за публикацию интимных фотографий

В Татарстане учительницу музыки уволили за публикацию в интернете своих интимных фотографий. Об этом на заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в республике сказал замглавы Минобрнауки региона Рамис Музипов.

«Радует одно, что такие случаи единичны. Да, неприятно об этом говорить, но и молчать тоже нельзя», — отметил господин Музипов.

Он добавил, что всего в ведомство обращались 1,6 тыс. раз. В результате 137 учителей привлекли к дисциплинарной ответственности, объявлено 31 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 21 работник уволен, включая пять руководителей образовательных организаций.

"Ъ-Казань"