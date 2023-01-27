ЦБ рекомендовал брокерам предупреждать клиентов о рисках валютной конвертации

Центробанк разослал профучастникам рынка письмо, в котором рекомендовал брокерам предупреждать своих клиентов о рисках, связанных с вынужденной конвертацией валюты, сообщил РБК. Под ней понимается конвертация, производимая в случае отказа иностранных контрагентов от проведения расчетов с российскими финансовыми организациями.

«Банк России рекомендует таким брокерам в договорах с клиентами устанавливать порядок и условия совершения брокерами сделок по конвертации, а также указывать порядок определения обменного курса, по которому будет осуществляться конвертация»,— говорится в материалах ЦБ. В регуляторе брокерам рекомендуют исходить из принципов добросовестности и предоставлять клиентам «наиболее выгодные условия».

В октябре брокер «Атон» начал автоматически конвертировать валюты недружественных стран в рубли — такая мера затронула счета клиентов, на которых хранится менее $20 тыс. в эквиваленте. Эту меру в организации объяснили заботой о клиентах и высокими рисками блокировки валюты контрагентами.

О брокерской конвертации — в материале «Ъ FM» «Брокер конвертирует валюту».

Андрей Сапожников