В Уфе возбудили уголовное дело по факту падения мужчины с моста

По инициативе прокуратуры Калининского района Уфы возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) по факту падения 59-летнего мужчины с Шумавцовского моста.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, днем 23 января мужчина, двигаясь по пешеходному тротуару моста из Черниковки в сторону микрорайона Сипайлово, поскользнулся и упал через перила около железнодорожных путей. Пострадавший скончался в больнице от травм. Установлено, что дорога не была очищена надлежащим образом: уровень снега и наледи превышал норматив. Очистка моста входит в компетенцию МБУ «Служба по благоустройству Калининского района Уфы».

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте