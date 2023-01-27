Порыв на сети холодного водоснабжения произошел в Глазове на улице Сулимова

В Глазове на улице Сулимова в районе железнодорожного вокзала повредилась сеть холодного водоснабжения, сообщил во «ВКонтакте» глава города Сергей Коновалов. Место порыва находится под линией связи РЖД.

По словам господина Коновалова, на данном участке проводить работы возможно только совместно с обслуживающими данные линии специалистами. Они прибудут в Глазов 30 января, тогда же здесь начнутся земляные работы и ремонт сетей.

В настоящее время бригады займутся откачкой воды из колодца, а также ревизией и очисткой ливневок, чтобы ускорить отвод воды с дороги.

Отмечается, что в микрорайоне все дома продолжают получать водоснабжение.