Главгосэкпертиза разрешила приспособить Николаевское кавалерийское училище в Петербурге под школу

Главгосэкспертиза России выдала ГК «ПИК» положительное заключение на проект приспособления для современного использования здания исторического Николаевского кавалерийского училища в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ведомства. В здании будет открыта общеобразовательная школа на 1 тыс. мест.

Согласно проекту, в основном корпусе планируется размещение физкультурно-спортивной, хозяйственной зон и зоны отдыха. В здании обустроят входную зону с гардеробами и охраной, учебные классы, обеденный зал, библиотеку, актовый зал, медицинский блок, а также пристроят двух-трехэтажный спортивный блок с бассейном и спортзалом. Общая площадь объекта составит более 20 тыс. кв. м. Художественное оформление интерьеров будет сохранено и отреставрировано.

О том, что ГК «ПИК» приспособит здание Николаевского кавалерийского училища под школу, стало известно в октябре. Это станет платой за возможность застройщику возвести высотки на Обводном канале.

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