В новозеландском Окленде объявили чрезвычайное положение из-за наводнений

В Новой Зеландии наблюдаются масштабные наводнения из-за проливных дождей и урагана. В Окленде, крупнейшем городе страны, объявлено чрезвычайное положение. Из-за последствий наводнения пострадал международный аэропорт.

Кроме того, из-за погодных условий за несколько минут до начала был отменен концерт музыканта Элтона Джона. Его должны были посетить около 40 тыс. человек.

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям предупредило жителей Окленда о возможной эвакуации. Затоплена значительная часть дорог в районе аэропорта.

Местные власти сообщили о погибшем. Его тело было найдено в оклендском пригороде Вайрау-Вэлли.

Андрей Сапожников