В Ростовской области годовая инфляция составила 12,1%

Годовая инфляция в Ростовской области в декабре 2022 года составила 12,1%. Рост цен на продовольственные и непродовольственные товары в регионе замедлился, а на услуги, наоборот, ускорился. Об этом сообщает отделение по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

Как отмечается в сообщении, благодаря хорошему урожаю гречихи и пшеницы, собранному в стране, в Ростовской области в годовом выражении подешевела гречка и замедлился рост цен на муку. «В свою очередь, за счет снижения расходов производителей на основной ингредиент — муку — макароны и выпечка дорожали медленнее»,— сообщила Наталья Леонтьева, управляющий отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России, ее слова приводятся в сообщении.

Так как спрос на товары длительного пользования в регионе оставался сдержанным, годовой рост цен на бытовую технику, легковые автомобили и шины замедлился, а ноутбуки, смартфоны и телевизоры подешевели. «Предложение ряда импортных товаров увеличилось, так как поставщики смогли наладить логистику»,— поясняют специалисты ведомства.

При этом в регионе ускорился годовой рост цен на услуги. По данным отделения банка России, в первую очередь на это повлияла индексация тарифов ЖКХ, которую провели в декабре вместо плановой — в июле 2023 года. Кроме того, в декабре по сравнению с прошлым годом вырос поток транзитных туристов, останавливающихся в Ростове по дороге на горнолыжные и морские курорты Юга и Северного Кавказа. В итоге в Ростовской области увеличился спрос, а вслед за ним и годовой темп прироста цен на услуги гостиниц.

Кристина Федичкина