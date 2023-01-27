Судью Чкаловского райсуда Екатеринбурга не пустили на заседание в ИК-10

Охрана ИК-10 в Екатеринбурге не пустила судью Чкаловского районного суда Александра Кабанова и прокурора в колонию на их выездное судебное заседание по вопросу замены заключенным наказания. Об этом пишет Е1.ru.

По данным источников издания, гостям предложили пройти стандартную для режимного объекта процедуру, в том числе регистрацию под камерой. Адвокат согласился и прошел в колонию, а судья отказался и покинул объект, вслед за ним отправился прокурор. Суд перенесли на 16 февраля.

В пресс-службе регионального ГУФСИН «Ъ-Урал» рассказали, что по этому эпизоду проводится проверка. «До окончания проверки инцидент комментировать рано. Если нарушение будет выявлено, виновных строго накажут. У нас есть дисциплинарная практика, более тысячи сотрудников ежегодно наказываются за нарушения»,— заверил начальник пресс-службы Александр Левченко.

Александр Кабанов был назначен судьей Чкаловского районного суда в 2011 году. Одно из последний дел, находящихся в его рассмотрении, - уголовное дело о смерти 44 человек от отравления метиловым спиртом. Обвинение по нему предъявлено шести мужчинам и одной женщине, которые, как полагают следователи, занимались поставкой и сбытом суррогатного алкоголя в Екатеринбурге в 2020-2021 годах.

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