По факту засоров и затопления подвалов в энгельсских домах возбудили уголовное дело

В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц администрации Энгельсского района и МУП «Энгельс-Водоканал». Об этом сообщает СУ СК.

По версии следствия, чиновники и работники водоканала допустили частичное затопление подвалов и засоры приемных канализационных колодцев в многоквартирных домах в Энгельсе и районе, в которых проживает более трех тыс. чел.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и дачу юридической оценки действиям либо бездействию должностных лиц.

Марина Ковалева