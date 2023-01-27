В Курганской области установят видеокамеры в лесах

В лесах Курганской области установят видеонаблюдения в местах, где чаще всего возникают пожары. Все планируется поставить 25 камер, сообщает правительство региона.

Подготовку к новому пожароопасному сезону обсуждали на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Кроме видеонаблюдения в лесах, в каждом населенном пункте Курганской области планируют создать специальные патрульные группы, которые оснастят необходимым шансовым инструментом и ранцевыми огнетушителями. В 2022 году в регионе действовали 900 патрульных групп, которые обнаружили 992 возгорания и установили 62 виновников пожаров.

«Основная задача у нас сегодня – полноценная подготовка к новому пожароопасному сезону с целью недопуска перехода природных и ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов, на объекты экономики и социальной инфраструктуры», - подчеркнул губернатор Вадим Шумков.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», весной 2022 году в Курганской области вводили режим ЧС из-за природных пожаров, которые перешли на населенные пункты. В результате сгорели более 100 домов и дач в населенных пунктах Кетовского, Юргамышского районов, Белозерского и Каргопольского округов, а также в Кургане. Пострадали около 460 человек. Два пожилых зауральца погибли. По фактам лесных пожаров и повреждения имущества возбудили более 10 уголовных дел.