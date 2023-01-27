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обновлено 15:09

Кандидаты на пост главы краевого фонда со второй попытки написали тест

Сегодня продолжился конкурс на замещение должности директора НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае». Как сообщили «Ъ-Прикамье» в минЖКХ Пермского края, все кандидаты на пост прошли тестирование.

Напомним, первое тестирование не состоялось из-за компьютерного сбоя: в ходе мероприятия у трех из четырех кандидатов отключились от сети компьютеры.

Должность гендиректора краевого фонда капремонта стала вакантной в январе 2021 года, когда возглавлявший организацию с 2017 года Дмитрий Баранов написал заявление об увольнении по собственному желанию после ЧП возле дома на ул. Краснова, 25, где из-за обрушения строительного перекрытия погибли две женщины. Исполняющим обязанности руководителя фонда был назначен бывший глава Кировского района Перми Владимир Хлебников. В начале ноября 2022 года министерство строительства и ЖКХ региона объявило конкурс, в результате которого должен быть выбран новый, полноценный глава фонда капремонта.

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