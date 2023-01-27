Определились претенденты на пост главы Березниковского округа

В конкурсе на пост главы Березниковского округа намерены участвовать пять человек. Как сообщает газета «Звезда», это бывший замруководителя управления ГКУ ПК «УКС Пермского края» Максим Зубарев, директор ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» Алексей Казаченко, сотрудник АНО «Боевой путь» Олег Наумов, старший менеджер БК «Калий-баскет» Алексей Пегушин, бывший замглавы Березников Алексей Якин.

Сам конкурс запланирован на 8 февраля. Прием документов от кандидатов пройдет с 27 декабря по 27 января. Основным претендентом на пост считается директор ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» Алексей Казаченко.

Дума Березников приняла решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Константина Светлакова в начале августа 2022 года.