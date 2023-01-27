Для бывшего начальника ОП «Сафиуллина» запросили 12 лет тюрьмы

Прокуратура запросила для бывшего начальника казанского отдела полиции «Сафиуллина» Алексея Ершова 12 лет колонии строгого режима. Прения проходят в Приволжском райсуде.

Напомним, следствие обвиняет бывшего полицейского и его экс-коллегу Ильназа Ситдикова, который ранее занимал пост заместителя начальника ОП «Сафиуллина», в четырех эпизодах получения взяток на 20 млн руб. Кроме того, им вменяют превышение должностных полномочий и незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Для второго подсудимого гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима. Кроме того, прокуратура просит также запретить обоим фигурантам дела занимать руководящие должности в МВД в течение пяти лет.

"Ъ-Казань"