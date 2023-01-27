Компания «Россети Тюмень» направит 170 млн на реконструкцию ЛЭП в Югре

Компания «Россети Тюмень» начала реконструкцию высоковольтной линии электропередачи 110 кВ «Пыть-Ях – Восточный/Восточный – Угутский IV» в ХМАО-Югре. Этот объект участвует в снабжении электроэнергией компрессорной станции «Газпром трансгаз Сургут», входящей в состав Сургутского линейного производственного управления. Подразделение эксплуатирует свыше 1 000 км топливных артерий, в том числе участок магистрального газопровода «Уренгой — Челябинск». Стоимость инвестиционного проекта составляет 170 млн рублей.



В ходе работ специалисты «Россети Тюмень» обновят порядка 4 км двухцепной воздушной линии, смонтируют около 23 км провода общей массой более 10 тонн и установят 16 опор высотой до 39 метров. Для обеспечения большей устойчивости металлические конструкции будут установлены на свайные и трубные фундаменты – их глубина в северных широтах сравнима с высотой 4-5 этажного дома. В строительно-монтажных работах компания задействует более 30 единиц спецтехники.

Поскольку реконструируемый участок ЛЭП находится в труднодоступной, заболоченной местности, энергетики проложат автозимник, чтобы обеспечить возможность проведения работ в зимний период. Помимо этого, «Россети Тюмень» обустроят 10 мест пересечения ВЛ с грунтовыми дорогами, нефте- и газопроводами и объектами электросетевого комплекса.

Реконструкция ЛЭП позволит компании повысить надежность электроснабжения инфраструктуры транспортировки газа в ХМАО-Югре.