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Очередную экспертизу прошел проект 2018 года по строительству школы в Ворсме

Нижегородское управление госэкспертизы выдало положительное заключение на проектную документацию по строительству здания школы на 600 мест в Ворсме на улице Строителей,10. Администрация Павловского района заказала и получила проект этой школы еще в конце 2018 года, потратив чуть менее пяти миллионов рублей. Однако строительство объекта пока не началось.

Как пояснили в павловской администрации, пока на возведение новой школы на месте старой в бюджете нет средств. Повторная экспертиза была связана с удорожанием сметной стоимости проекта из-за увеличения цен на строительные материалы. Два года назад в адресной инвестиционной программе Нижегородской области стройка школы в Ворсме оценивалась в 625 млн руб. Районные власти рассчитывают, что хотя бы в 2024 году проект школы будет включен в госпрограмму и получит финансирование со стороны региона.

Иван Сергеев

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