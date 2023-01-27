В Самаре супруги предстанут перед судом за печать фальшивых денег

В Самаре супружескую пару обвинили в изготовлении поддельных денег на цветном домашнем принтере (ст. 186 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, обвиняемые напечатали 136 фальшивых купюр номиналом от 50 до 1000 рублей и с января по май 2022 года выдавали их в качестве сдачи в магазине по месту работы супруги, а также использовали для оплаты товаров.
Преступление удалось обнаружить благодаря обращениям самарцев в разных районах города. Сравнительная экспертиза установила тождество купюр.
«В ходе обыска в жилище обвиняемых обнаружены не реализованные 96 фальшивые купюры различным номиналом в размере более 33 тыс. руб.»,— отмечается в сообщении прокуратуры.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд.