В Самаре супруги предстанут перед судом за печать фальшивых денег

В Самаре супружескую пару обвинили в изготовлении поддельных денег на цветном домашнем принтере (ст. 186 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемые напечатали 136 фальшивых купюр номиналом от 50 до 1000 рублей и с января по май 2022 года выдавали их в качестве сдачи в магазине по месту работы супруги, а также использовали для оплаты товаров.

Преступление удалось обнаружить благодаря обращениям самарцев в разных районах города. Сравнительная экспертиза установила тождество купюр.

«В ходе обыска в жилище обвиняемых обнаружены не реализованные 96 фальшивые купюры различным номиналом в размере более 33 тыс. руб.»,— отмечается в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд.

Сабрина Самедова