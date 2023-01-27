Александр Беглов рассказал, как будет работать совет при губернаторе по оказанию помощи семьям участников СВО

Созданный при губернаторе Санкт-Петербурга совет по содействию оказания помощи семья участников СВО будет собираться раз в месяц. Об этом рассказал в эфире телеканала «78» Александр Беглов.

«Совет будет содействовать правительству города в работе по оказанию помощи родственникам наших бойцов. Будем собираться раз в месяц, обсуждать, что еще можно сделать, чем помочь семьям»,— сообщил господин Беглов.

Глава города отметил, что в Петербурге введен дополнительный социальный пакет для детей участников СВО, включающий горячее питание в школах и детсадах, бесплатный проезд на общественном транспорте и путевки. К семьям прикреплены кураторы от социальных служб для оперативного реагирования на потребности.

«Город многое делает, но потребности меняются. Могут потребоваться системные меры, решения на уровне правительства города или Законодательного Собрания. Для подготовки таких решений и создан Совет»,— добавил глава города.

Создание совета по поддержке семей участников СВО было анонсировано властями Петербурга в ноябре. Тогда же было решено создать должность советника по поддержке таких семей.

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