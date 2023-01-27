Суд обязал мэрию Кургана установить батареи в квартирах маневренного жилфонда

Курганский городской суд обязал мэрию привести в порядок жилье маневренного фонда. В некоторых квартирах нет батарей, света и горячей воды, сообщает прокуратура региона.

В ходе проверки установлено, что часть маневренного фонда, предназначенного для временного проживания людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Это квартиры в семи домах, расположенных на улицах, Бажова, Половинская, Некрасова, Достоевского, Дзержинского, Уфимская и Краснодонская. В некоторых помещениях отсутствует горячее водоснабжение, искусственное освещение и даже батареи.

Прокуратура направила в суд иск о возложении на администрацию Кургана обязанности привести жилье маневренного фонда в надлежащее состояние. Курганский городской суд удовлетворил требования в полном объеме. Решение не вступило в законную силу.