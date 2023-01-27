Главой Брюховецкого района Кубани стал Сергей Ганжа

Сергей Ганжа официально вступил в должность главы Брюховецкого района Краснодарского края, с июля прошлого года он исполнял обязанности главы муниципалитета, сообщает сайт районной администрации. Новый глава избран голосованием депутатов районного совета 26 января.

Предыдущий глава Брюховецкого района Владимир Бутенко ушел с должности после того, как в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании предпринимательской деятельности и халатности.

Сергею Ганже 48 лет, он уроженец станицы Брюховецкая Краснодарского края, окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «экономика и управление аграрным производством», работал в органах муниципальной власти, последняя должность – первый заместитель главы Брюховецкого района.

Анна Перова, Краснодар