В Темрюкском районе «желтый» уровень террористической опасности продлили до 10 февраля

Высокий уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 20 часов 10 февраля. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В соответствии с продлением «желтого» уровня террористической опасности, все оперативные и спасательные службы, а также медучреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. Также продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов, патрулирование в местах массового скопления людей и досмотры машин. Кроме того, в крае действует усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Высокий уровень террористической опасности в регионе впервые ввели 8 октября из-за теракта на Крымском мосту. С того времени его действие регулярно продлевают.

Татьяна Ручкина

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