359 многоквартирных домов капитально отремонтировали в Удмуртии в 2022 году

В 2022 году Фонд капитального ремонта в Удмуртии отремонтировал 359 многоквартирных домов, общая площадь которых составила более 860 тыс. кв. м. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в итоге улучшены жилищные условия больше 36 тыс. жителей республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Всего подрядными организациями было выполнено 429 видов работ, в числе которых ремонт крыши, системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также замена лифтов.

Как отметила директор НУО «Фонд капитального ремонта в УР» Диана Новомейская, запланированный объем работ выполнен на 92,3%. Показатель оказался выше среднего значения по России и ПФО.

«В работе сейчас находится еще 21 объект. Подрядным организациям поставлена задача завершить все работы в первом квартале текущего года»,— рассказала госпожа Новомейская.

Отмечается, что Фонд капитального ремонта начал готовиться к реализации плана 2023 года в прошлом году. На сегодняшний день подрядные организации определены на все объекты, которые вошли в план капремонта этого года.