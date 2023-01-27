Тюменская птицефабрика «Пышминская» планирует производить до 450 млн яиц в год

Птицефабрика «Пышминская» (село Онохино, Тюменский район) в результате реализации проекта по реконструкции зоны промышленного стада кур-несушек планирует увеличить объемы производства яиц до 450 млн штук в год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

В данный момент предприятие реализует второй этап проекта. В 2022 году из эксплуатации было выведено 20 устаревших и ветхих птичников, взамен которых построили два новых птичника на 117 тыс. голов. Еще один птичник должен быть возведен до конца текущего года. Также «Пышминская» намерена за год построить цех термической обработки комбикормов.

Модернизация птицефабрики ведется с 2015 года. Объем инвестиций в реализацию первого этапа проекта составил более 1 млрд руб. «В результате создания современного высокоэффективного производства появится возможность управлять себестоимостью яйца, повышая конкурентоспособность продукции на рынке»,– отметил губернатор Александр Моор.

Он добавил, что на фоне повышения объемов производства будут расти и зарплаты сотрудников птицефабрики. По мнению главы региона, это может стать примером для других предприятий и инвесторов.

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