Информационный портал Finversia.ru опубликовал статью Председателя Совета директоров, профессора, д.э.н. Василия Высокова «Конкурентные преимущества суверенного ESG-банкинга». Публикация содержит анализ использования конкурентных преимуществ российских банков для учета климатических факторов и регуляторных стимулов ESG-трансформации.

В своей программной статье «Суверенный ESG-банкинг», автор обосновал необходимость учета национальных интересов для практической реализации ESG — принципов в работе банков. В новой публикации на примере положений и рекомендаций доклада Центробанка РФ «Климатические риски в меняющихся экономических условиях», профессор Высоков обращает внимание на необходимость внедрения новых технологий и ESG-цифровизации при развитии национального ESG-банкинга: «Суверенитет — это глобальная конкурентоспособность. Конкурентными преимуществами российского суверенного ESG-банкинга должны стать: суверенная технологическая таксономия, цифровизация и интеграция финансовой и нефинансовой отчетности».

Автор подчеркивает необходимость развития нефинансовой отчетности и ее интеграции с финансовыми показателями. В будущем это позволит создать единые подходы к анализу и учету ESG-факторов и их влиянию на климатические риски. А Банку России — сформировать систему регулирования «зеленых» и адаптационных проектов на основе технологического суверенитета и структурной адаптации экономики.

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