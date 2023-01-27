В Челябинской области утвердили среднюю рыночную цену квадратного метра жилья

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области утвердило среднюю рыночную цену квадратного метра жилья на первый квартал 2023 года. Она составляет 73,7 тыс. руб., сообщается в опубликованном на сайте ведомства постановлении.

Средняя рыночная цена квадратного метра является нормативом, который учитывается при назначении субсидий и социальных выплат на приобретение жилья за счет областного бюджета. При расчете показателя использованы данные Росстата о средней цене квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья за предыдущий квартал. Информация с сайтов объявлений о продаже недвижимости не учитывалась.