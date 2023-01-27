Депутат Заксобрания Дона предложил назвать одну из улиц Ростова в честь Владимира Жириновского

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев направил губернатору региона и главе администрации Ростова-на-Дону предложение назвать одну из улиц донской столицы в честь почившего главы ЛДПР Владимира Жириновского. Обращение к властям области и города господин Федяев опубликовал в своем Telegram-канале.

«Его [Владимира Жириновского] по праву называют самым народным, честным и справедливым политиком, активно защищающим права простых граждан, в том числе жителей Ростовской области. Владимир Вольфович 17 раз посещал наш регион, и эти события никогда не оставались без внимания», - написал Евгений Федяев.

Как считает парламентарий, назвать в честь политика можно одну из новых улиц.

В Москве и Краснодаре уже есть улицы Жириновского.

Анастасия Назарова