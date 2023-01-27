Отца и сына из Пермского края задержали за сбыт наркотиков в Удмуртии

В Удмуртии сотрудники полиции задержали 42-летнего жителя Пермского края и его 21-летнего сына. Мужчин подозревают в незаконном сбыте синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Подозреваемых задержали в момент оборудования тайниковых закладок с наркотиком на территории одного из СНТ в Завьяловском районе. Сотрудникам полиции они рассказала, что являются закладчиками интернет-магазина, а в республику приехали для сбыта запрещенных веществ.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.