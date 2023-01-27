ВГА Херсонской области преобразована в областную администрацию

Согласно указу «О системе и структуре исполнительных органов Херсонской области», военно-гражданская администрация региона переименована в областную администрацию. Руководство исполнительной власти осуществляет губернатор, ее высшим органом становится правительство.

«У губернатора будет четыре заместителя, у председателя правительства — пять. Также в структуру органов исполнительной власти войдут министерства, управления, службы и некоторые другие ведомства»,— написал в своем Telegram Владимир Сальдо, назначенный врио губернатора Херсонской области.

По его мнению, изданный указ — это шаг к интеграции региона в российское правовое поле и переходу на «мирные рельсы».

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о присоединении к РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Международное сообщество не признало присоединение субъектов к России и результаты референдумов, благодаря которым российские власти легитимизировали включение регионов в состав страны.

Андрей Сапожников