Власти опровергли передачу Винновской рощи в частную собственность

В Ульяновской области опровергли передачу Винновской рощи в частную собственность. Об этом сообщила министр природы и цикличной экономики региона Гульнара Рахматулина.

Чиновница официально заявила в своем телеграм-канале, что земельный участок под парком в Ульяновске отдан в бессрочное пользование «Дирекции особо охраняемых природных территорий Ульяновской области». В настоящее время публичная карта отражает некорректные сведения, ведомство обратится в региональное министерство имущественных отношений и архитектуры с просьбой откорректировать сведения.

Андрей Сазонов