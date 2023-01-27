«Налог на сахар» мог спасти тысячи британских девочек от ожирения

Введенный в Великобритании в 2018 году сбор на сахаросодержащие безалкогольные напитки (24 пенса с литра напитка с содержанием сахара более 8 мг на 100 мл и 18 пенсов с литра напитка при содержании сахара от 4 до 8 мг на 100 мл) потенциально предотвращает до 5 тыс. новых случаев ожирения среди девочек старшего возраста. К этому выводу пришли ученые Кембриджского университета, опубликовавшие результаты исследования, посвященного влиянию сбора, который чаще всего называют «налогом на сахар».

Исследователи оценивали влияние сбора на детей в возрастных группах от 4 до 6 лет через 19 месяцев после введения сбора. Оценивались и изменения в уровнях ожирения в период с 2014 по 2020 год. Данные показали очевидное влияние сбора на более старших девочек. Уровень ожирения здесь сократился на 8% (примерно 5 тыс. человек в год). Еще большее влияние сбор оказал на девочек, проживающих в наименее экономически благополучных районах страны (9%). При этом никакого измеряемого влияния на мальчиков введение сбора не оказало. Признавая, что картина исследования «не безусловна», руководитель исследовательской группы доктор Нина Роджерс отметила, однако, что исследование «впервые показало» вероятную связь «налога на сахар» с вероятным сокращением числа случаев ожирения. После введения сбора многим производителям пришлось снизить содержание сахара в своих напитках.

Кирилл Пряничкин