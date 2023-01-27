Житель Новороссийска отправится в колонию на 4,5 года за продажу паленого виски и текилы

Октябрьский райсуд Новороссийска вынес приговор в отношении Романа Шестопаля, обвиняемого по ч. 1 ст. 238, п. «б» ч.6 ст.171.1, п. «б» ч. 2 ст.1 71.3, ч. 1 ст. 228 УК РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Судом установлено, что в сентябре 2020 года он купил у неустановленного лица алкогольную продукцию без соответствующей лицензии для дальнейшей перепродажи. Паленые виски, коньяк, текилы и вина бутлегер хранил в гаражах.

В ходе обысков по разным адресам сотрудники правоохранительных органов изъяли спиртосодержащую продукция на сумму более 3 млн руб. Экспертиза установила, что паленый алкоголь не соответствовал требованиям безопасности, а его употребление создавало угрозу для жизни.

В суде Роман Шестопаль полностью признал вину и раскаялся. С учетом того, что подсудимый в 2020 году был осужден условно за хранение наркотиков, суд отправил его в колонию общего режима на срок 4 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Андрей Ульченко

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