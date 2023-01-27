Дорогая пропажа

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, каких правил стоит придерживаться, чтобы не потерять и не повредить драгоценности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toni Anne Barson / WireImage / Getty Images Фото: Toni Anne Barson / WireImage / Getty Images

Недавно в своем Telegram-канале, посвященном украшениям, я провела опрос — берете ли вы с собой драгоценности на морской отдых? Варианты ответа — от «вообще нет» до «путешествую при полном параде». Больше всего голосов набрал вариант «только серебро и недорогое золото», но и они, согласитесь, могут быть дороги владельцу не из-за стоимости. Поэтому давайте обсудим, что с украшениями на отдыхе делать не стоит.

Начнем с транспортировки. Упаковывайте все аккуратно, так, чтобы украшения не царапали и не бились друг об друга. Лучше всего купить специальный дорожный футляр. Их создают как производители аксессуаров, так и сами ювелирные фирмы. Если вы едете в отеле и берете с собой действительно ценные вещи, то не рискуйте и не оставляйте их в сейфе в номере. Отель не отвечает за сохранность аксессуаров в таком случае, а вот за безопасность предметов, сданных в отдельную сейфовую комнату отеля, уже несет ответственность.

Старайтесь не пользоваться солнцезащитным кремом в украшениях или промывайте их потом водой с мылом. Ну и главное — ни в коем случае не устраивайте морских заплывов и прыжков с палубы яхты в дорогих серьгах, теннисных браслетах и так далее. Что может произойти, наглядно демонстрирует Ким Кардашьян на видео с отдыха на Бора-Бора: девушку эффектно сбрасывают с деревянных мостков в воду ради красивых кадров для социальных сетей, но обходятся они в $75 тыс. Именно во столько оценивают бриллиантовую пусету, которую Кардашьян потеряла в прыжке. Но не только в воде, но и на пляже теряют немало драгоценностей. В общем, будьте внимательны.