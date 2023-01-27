Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 13:18

Экс-начальник пермского департамента имущественных отношений вернулся на должность

Бывший глава Мотовилихинского района Перми Александр Хаткевич назначен начальником департамента имущественных отношений (ДИО) администрации города. Как сообщили в пресс-службе мэрии, к исполнению обязанностей господин Хаткевич приступит 1 февраля. Перед новым начальником департамента глава города Алексей Демкин поставил задачу перенастроить работу ведомства, организовав более эффективное управление муниципальным имуществом.

Фото: администрация Перми

Фото: администрация Перми

Александр Хаткевич ранее уже руководил ДИО. Он занимал пост начальника ведомства с 2014 по 2018 год. Потом господина Хаткевича назначили главой Мотовилихинского района, а департамент возглавил Михаил Берников, в прошлом первый заместитель министра строительства и архитектуры региона. 10 января этого года контракт с Александром Хаткевичем истек, и Алексей Демкин решил его не продлевать. Позже на встрече с главными редакторами пермских СМИ мэр сообщил, что предложил господину Хаткевичу новую должность в структурах администрации, однако какую именно, не уточнял.

Пост начальника департамента имущественных отношений стал вакантным в мае 2022 года, когда господин Берников покинул мэрию. С того времени обязанности руководителя ДИО исполнял заместитель главы ведомства Александр Соснин.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...