Экс-начальник пермского департамента имущественных отношений вернулся на должность

Бывший глава Мотовилихинского района Перми Александр Хаткевич назначен начальником департамента имущественных отношений (ДИО) администрации города. Как сообщили в пресс-службе мэрии, к исполнению обязанностей господин Хаткевич приступит 1 февраля. Перед новым начальником департамента глава города Алексей Демкин поставил задачу перенастроить работу ведомства, организовав более эффективное управление муниципальным имуществом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми

Александр Хаткевич ранее уже руководил ДИО. Он занимал пост начальника ведомства с 2014 по 2018 год. Потом господина Хаткевича назначили главой Мотовилихинского района, а департамент возглавил Михаил Берников, в прошлом первый заместитель министра строительства и архитектуры региона. 10 января этого года контракт с Александром Хаткевичем истек, и Алексей Демкин решил его не продлевать. Позже на встрече с главными редакторами пермских СМИ мэр сообщил, что предложил господину Хаткевичу новую должность в структурах администрации, однако какую именно, не уточнял.

Пост начальника департамента имущественных отношений стал вакантным в мае 2022 года, когда господин Берников покинул мэрию. С того времени обязанности руководителя ДИО исполнял заместитель главы ведомства Александр Соснин.