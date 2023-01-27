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Коммерсантъ FM
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В России вынесли первый заочный приговор по делу о фейках

Басманный суд назначил бывшему майору Олегу Кашинцеву восемь лет колонии общего режима по статье о распространении фейков о вооруженных силах России (ст. 207.3 УК). Ранее осужденный покинул Россию — это первый заочный приговор по этой уголовной статье.

Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы» со ссылкой на адвоката Ильнура Шарапова. «Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с лишением права администрировать соцсети и занимать должности в правоохранительных органах сроком на 4 года, с лишением специального звания майор полиции»,— говорится в Telegram «Сетевых свобод».

Олег Кашинцев уволился из органов внутренних дел в 2019 году на фоне протестных акций в Москве. В июле 2022-го он был объявлен в международный розыск по уголовной статье, но Интерпол отказал российским властям в экстрадиции экс-майора, поскольку организация считает статью о фейках политически мотивированной. Уголовное дело против Олега Кашинцева связано с его публикациями в соцсетях относительно событий на Украине.

Андрей Сапожников

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