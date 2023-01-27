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В Волгограде обвиненного в убийстве матери подростка отправили в СИЗО

Красноармейский районный суд Волгограда рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения подростку, обвиняемому в убийстве матери. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов области.

По версии следствия, утром 25 января 15-летний юноша, обидевшись на мать за замечания и упреки, высказанных ею ранее, нанес спящей матери не менее 10 ударов молотком по голове, а затем взял нож и дважды ударил по шее. От полученных ранений 42-летняя женщина скончалась.

Молодого человека задержали. Вчера ему предъявили обвинение.

Суд заключил подростка под стражу на срок до 24 марта.

Марина Ковалева

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