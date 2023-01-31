Фото месяца: январь 2023 года

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель во время выступления с лекцией в день образования Свердловской области в Уральском институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)

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