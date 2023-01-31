Фото месяца: январь 2023 года

Торжественно-траурная церемония, посвящённая Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим еврейском общинном центре «Синагога» в Екатеринбурге.
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Коммерсантъ / Марина Молдавская
День открытых дверей в Свердловском областном медицинском колледже.
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Коммерсантъ / Марина Молдавская
Церемония открытия барельефов бывших глав Екатеринбурга в здании Администрации города. Слева направо: бывшие главы города Евгений Порунов, Александр Якоб и Александр Высокинский у барельефов Евгения Ройзмана (признан иноагентом) и Александра Якоба в галерее градоначальников в здании Администрации города.
Открытие барельефов бывших глав Екатеринбурга в администрации города. Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов у барельефа Евгения Ройзмана (признан иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города
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Коммерсантъ / Марина Молдавская
Церемония открытия выставки "Украина. На переломах эпох" в мультимедийном парке "Россия - моя история. Свердловская область"
Судебное заседание по делу Александра Красиева и Алексея Колбасова, обвиняемых в занятии высшего положения в преступной иерархии в Свердловском областном суде в Екатеринбурге. Александр Красиев (слева) и Алексей Колбасов (справа) перед началом заседания
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Коммерсантъ / Марина Молдавская
Судебное заседание по делу о массовой драке в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Ленинском районном суде
Церемония открытия выставки "Украина. На переломах эпох" в мультимедийном парке "Россия - моя история. Свердловская область". Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (слева) во время церемонии
Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель во время выступления с лекцией в день образования Свердловской области в Уральском институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)