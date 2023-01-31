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Фото месяца: январь 2023 года

Лучшие кадры по версии «Ъ-Урал»

Люди и события января 2023 года — в фотогалерее «Ъ-Урал»

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Торжественно-траурная церемония, посвящённая Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим еврейском общинном центре «Синагога» в Екатеринбурге.

Торжественно-траурная церемония, посвящённая Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим еврейском общинном центре «Синагога» в Екатеринбурге.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

День открытых дверей в Свердловском областном медицинском колледже.

День открытых дверей в Свердловском областном медицинском колледже.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия барельефов бывших глав Екатеринбурга в здании Администрации города. Слева направо: бывшие главы города Евгений Порунов, Александр Якоб и Александр Высокинский у барельефов Евгения Ройзмана (признан иноагентом) и Александра Якоба в галерее градоначальников в здании Администрации города.

Церемония открытия барельефов бывших глав Екатеринбурга в здании Администрации города. Слева направо: бывшие главы города Евгений Порунов, Александр Якоб и Александр Высокинский у барельефов Евгения Ройзмана (признан иноагентом) и Александра Якоба в галерее градоначальников в здании Администрации города.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Открытие барельефов бывших глав Екатеринбурга в администрации города. Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов у барельефа Евгения Ройзмана (признан иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города

Открытие барельефов бывших глав Екатеринбурга в администрации города. Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов у барельефа Евгения Ройзмана (признан иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки &quot;Украина. На переломах эпох&quot; в мультимедийном парке &quot;Россия - моя история. Свердловская область&quot;

Церемония открытия выставки "Украина. На переломах эпох" в мультимедийном парке "Россия - моя история. Свердловская область"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Владимир Якушев, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) во время встречи с руководителями региональных СМИ и филиалов федеральных изданий

Владимир Якушев, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) во время встречи с руководителями региональных СМИ и филиалов федеральных изданий

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздник Богоявления (Крещение) Господня. Крещенские купания в проруби на озере Шарташ в Екатеринбурге

Праздник Богоявления (Крещение) Господня. Крещенские купания в проруби на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Ольга Юшкова

Праздник Богоявления (Крещения) Господня. Крещенские купания в районе Академический

Праздник Богоявления (Крещения) Господня. Крещенские купания в районе Академический

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Судебное заседание по делу Александра Красиева и Алексея Колбасова, обвиняемых в занятии высшего положения в преступной иерархии в Свердловском областном суде в Екатеринбурге. Александр Красиев (слева) и Алексей Колбасов (справа) перед началом заседания

Судебное заседание по делу Александра Красиева и Алексея Колбасова, обвиняемых в занятии высшего положения в преступной иерархии в Свердловском областном суде в Екатеринбурге. Александр Красиев (слева) и Алексей Колбасов (справа) перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Судебное заседание по делу о массовой драке в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Ленинском районном суде

Судебное заседание по делу о массовой драке в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Ленинском районном суде

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия выставки &quot;Украина. На переломах эпох&quot; в мультимедийном парке &quot;Россия - моя история. Свердловская область&quot;. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (слева) во время церемонии

Церемония открытия выставки "Украина. На переломах эпох" в мультимедийном парке "Россия - моя история. Свердловская область". Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (слева) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Открытие выставки работ Михаила Сажаева в международном центре искусств &quot;Главный проспект&quot; в Екатеринбурге. Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Эрик Мийе на выставке

Открытие выставки работ Михаила Сажаева в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге. Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Эрик Мийе на выставке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Пресс-тур на место проведения Международного фестиваля университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ в Екатеринбурге. Дворец водных видов спорта

Пресс-тур на место проведения Международного фестиваля университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ в Екатеринбурге. Дворец водных видов спорта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Уральский завод химического машиностроения (&quot;Уралхиммаш&quot;). Рабочий в цехе во время сварки изделия

Уральский завод химического машиностроения ("Уралхиммаш"). Рабочий в цехе во время сварки изделия

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Церемония открытия нового сезона &quot;Шедевры великих мастеров&quot;. Премьера выставки &quot;Великие испанцы&quot; в международном центре искусств &quot;Главный проспект&quot;. Посетители на выставке

Церемония открытия нового сезона "Шедевры великих мастеров". Премьера выставки "Великие испанцы" в международном центре искусств "Главный проспект". Посетители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель во время выступления с лекцией в день образования Свердловской области в Уральском институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель во время выступления с лекцией в день образования Свердловской области в Уральском институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Деревня Каменка (Свердловская область). Загородный клуб &quot;Ключ-камень&quot;

Деревня Каменка (Свердловская область). Загородный клуб "Ключ-камень"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Деревня Каменка (Свердловская область). Окрестности реки Чусовая

Деревня Каменка (Свердловская область). Окрестности реки Чусовая

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие выставки работ Михаила Сажаева в международном центре искусств &quot;Главный проспект&quot; в Екатеринбурге. Художник Михаил Сажаев перед открытием выставки

Открытие выставки работ Михаила Сажаева в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге. Художник Михаил Сажаев перед открытием выставки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Торжественно-траурная церемония, посвящённая Международному дню памяти жертв Холокоста и 78-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим еврейском общинном центре «Синагога» в Екатеринбурге.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

День открытых дверей в Свердловском областном медицинском колледже.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия барельефов бывших глав Екатеринбурга в здании Администрации города. Слева направо: бывшие главы города Евгений Порунов, Александр Якоб и Александр Высокинский у барельефов Евгения Ройзмана (признан иноагентом) и Александра Якоба в галерее градоначальников в здании Администрации города.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Открытие барельефов бывших глав Екатеринбурга в администрации города. Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов у барельефа Евгения Ройзмана (признан иноагентом) в галерее градоначальников в здании Администрации города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Церемония открытия выставки "Украина. На переломах эпох" в мультимедийном парке "Россия - моя история. Свердловская область"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Владимир Якушев, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) во время встречи с руководителями региональных СМИ и филиалов федеральных изданий

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Праздник Богоявления (Крещение) Господня. Крещенские купания в проруби на озере Шарташ в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Ольга Юшкова

Праздник Богоявления (Крещения) Господня. Крещенские купания в районе Академический

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Судебное заседание по делу Александра Красиева и Алексея Колбасова, обвиняемых в занятии высшего положения в преступной иерархии в Свердловском областном суде в Екатеринбурге. Александр Красиев (слева) и Алексей Колбасов (справа) перед началом заседания

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Судебное заседание по делу о массовой драке в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Ленинском районном суде

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия выставки "Украина. На переломах эпох" в мультимедийном парке "Россия - моя история. Свердловская область". Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (слева) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Открытие выставки работ Михаила Сажаева в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге. Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Эрик Мийе на выставке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Пресс-тур на место проведения Международного фестиваля университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ в Екатеринбурге. Дворец водных видов спорта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Уральский завод химического машиностроения ("Уралхиммаш"). Рабочий в цехе во время сварки изделия

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Церемония открытия нового сезона "Шедевры великих мастеров". Премьера выставки "Великие испанцы" в международном центре искусств "Главный проспект". Посетители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель во время выступления с лекцией в день образования Свердловской области в Уральском институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Деревня Каменка (Свердловская область). Загородный клуб "Ключ-камень"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Деревня Каменка (Свердловская область). Окрестности реки Чусовая

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие выставки работ Михаила Сажаева в международном центре искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге. Художник Михаил Сажаев перед открытием выставки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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