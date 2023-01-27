В 2022 году Кубань стала лидером по упоминаниям в СМИ в контексте нацпроектов

Краснодарский край в 2022 году занял первое место среди всех регионов по упоминаниям в средствах массовой информации в контексте национальных проектов. Об этом говорится в подготовленном для ТАСС исследовании «Медиалогии».

За год регион упоминался более чем в 79 тыс. сообщений. Самой популярной темой стала выдача кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса. Также в тройку популярных тем вошли строительство за 23 млрд руб. пяти пунктов по переработке отходов и выделение Минсельхозом РФ субсидий на возмещение части затрат на модернизацию производства десяти компаниям региона.

Второе место по упоминаниям в СМИ заняла Нижегородская область — 62,3 тыс. сообщений. Там главными темами стали получение регионом в 2023 году более 640 млн руб. по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», задачи по сохранению лесов и расширение региональной программы по привлечению кадров в медицинскую сферу.

Третье место досталось Московской области — 61,5 тыс. сообщений. Про нее СМИ больше всего писали о планах построить 220 новых комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Второе и третье место по популярности заняли темы получения медорганизациями более 800 единиц оборудования и начало онлайн-голосования по выбору приоритетных объектов для благоустройства в 2023 году.

Кубань традиционно входит в число регионов — лидеров по упоминаниям в СМИ в контексте нацпроектов. Только в августе журналисты упомянули регион в 6,99 тыс. сообщений.

Татьяна Ручкина

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