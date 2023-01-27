Суд приговорил экс-схиигумена Сергия к 7 годам колонии за возбуждение ненависти

Сегодня Бабушкинский районный суд города Москвы признал виновным экс-схиигумена Сергия (Николай Романов и его пресс-секретаря Всеволода Могучева. По словам адвоката подсудимых Павла Бабикова, Сергию назначили 7 лет лишения свободы (суммарно), Всеволоду Могучеву 5 лет лишения свободы. Их отправят в колонию общего режима. Защита намерена обжаловать приговор. Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти в составе организованной преступной группы) стали шесть видеороликов, которые в 2019–2020 годах записал основатель Среднеуральского монастыря Сергий и которые выложил в интернет Всеволод Могучев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Гособвинение в прениях запрашивало для Николая Романова пять лет и шесть месяцев колонии, для Всеволода Могучева — пять лет. Павел Бабиков отмечал, что с учетом решения Измайловского райсуда Москвы, который в ноябре 2021 года приговорил экс-схиигумена к трем годам и шести месяцам колонии за самоуправство, нарушение права на свободу вероисповедания и склонение к суициду, тот проведет в колонии семь лет.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте